PALERMO – Paragona Salvini a Hitler il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche’, dopo la decisione del ministro dell’Interno Matteo Salvini di non far sbarcare anche solo i minori dalla Sea Watch. “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no – sottolinea in una nota – Salvini e’ peggio di Hitler. Quando dice ‘prima gli italiani’ mi fa impazzire, perche’ Hitler diceva prima gli ariani, uguale”. Micciche’ e’ a Mazzara del Vallo,per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Forza Italia. “Questa storia dell’immigrazione non puo’ finire cosi’ – ha detto – e’ pericolosissimo che Salvini vieti ai bambini di sbarcare: ma che uomo sei? Forza Italia si puo’ alleare con la Lega, ma in Sicilia sull’immigrazione dobbiamo essere noi a dire cio’ che dobbiamo fare. Non cediamo all’odio collettivo. Non si puo’ avere nella propria proposta politica l’eliminazione dell’altro perche’ ha il colore della pelle diverso – ha aggiunto il presidente -. Siamo tutti scuri in faccia e non mi sembra che Salvini sia un ariano”.

“Siamo antropologicamente diversi dalla Lega – ha sottolineato – in Sicilia siamo 5 milioni, altri 5 milioni di siciliani sono nel resto d’Italia e altri 50 milioni nel mondo. Siamo noi gli emigranti. E’ assurdo che ci vengono a chiedere se siamo favorevoli o no ai migranti. Ciascuno di noi ha un parente che e’ stato costretto a lasciare la Sicilia per mancanza di lavoro”. Alla manifestazione era presente, oltre al padrone di casa Toni Scilla, gli assessori Bernardette Grasso, Gaetano Armao, Edy Bandiera e Mimmo Turano, i parlamentari nazionali Francesco Scoma, Gabriella Giammanco, Urania Papatheu e Renato Schifani, oltre alla capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto.