SANTA CATERINA. Il sindaco Antonino Fiaccato (nella foto) ha comunicato l’intenzione di riportare in paese i famosi diari dell’antropologo caterinese Pasquale Maria Benza, vissuto tra la fine del ‘700 e i primi decenni dell’ ‘800. I diari sono quarantadue volumi manoscritti nei quali parlava di sé ma anche delle sue scoperte, e dei rapporti con uomini illustri del suo tempo come Charles Darwin. Pasquale Maria Benza, oltre a conoscere e parlare sette lingue, era anche un uomo di multiformi interessi culturali. Le sue conoscenze spaziavano dalla medicina alla geologia, dalla botanica alla zoologia. Nell’800 frequentò le autorità inglesi che avevano occupato la Sicilia e conobbe lord Bentink (plenipotenziario britannico in Sicilia) che lo nominò protomedico della Real Casa inviandolo al seguito della Compagnia delle Indie. Benza inoltre conobbe a Palermo anche l’ abate Meli. Insomma, un personaggio poliedrico che, nel corso della sua vita, scrisse tanto riportando i suoi appunti nei suoi Diari che ora l’amministrazione Fiaccato ha intenzione di riportare a Santa Caterina. Il sindaco caterinese intende acquistarli dal collezionista di Lentini, Salvatore Patania. Si tratta di volumi che costituiscono documenti storici che trattano vicende personali, ma anche descrizioni che possono contribuire alla ricostruzione della storia stessa di Santa Caterina. Nel corso della sua vita Benza scrisse tantissimo, compreso quando, nel 1831, al largo di Sciacca emerse l’ isola Ferdinandea e scrisse una relazione sul nuovo vulcano innalzatosi dal fondo del mare e poi sprofondato nuovamente qualche mese più tardi. I diari di Pasquale Maria Benza sono stati ritrovati casualmente in un appartamento in ristrutturazione a Catania. Il sindaco, comunque, prima di procedere al loro acquisto, chiederà una consulenza tecnica alla Sovrintendenza ai beni culturali di Caltanissetta per avere una valutazione sulla congruità o meno della spesa che, con soldi pubblici, il Comune dovrà sostenere.