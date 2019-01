SAN CATALDO. C’è grande attesa per la commedia musicale dedicata a don Bosco intitolata “Ai sogni non si comanda”. La commedia si svolgerà nel cine teatro Don Bosco presso l’oratorio salesiano San Luigi nelle giornate di domani 1 febbraio e di dopodomani 2 febbraio alle 20,30. La commedia musicale sarà incentrata sulla figura e l’opera di Don Giovanni Bosco, e parlerà della storia di un uomo che <aveva un grande sogno e che ha dovuto lottare per riuscire a realizzarlo”.