SAN CATALDO. E’ stato pagato lo scorso 31 dicembre dall’amministrazione comunale lo stipendio di dicembre e la tredicesima ai dipendenti comunali. Dunque, solo un ritardo di qualche giorno nel pagamento delle spettanze dovute da parte dei 124 dipendenti comunali. Il ritardo è dipeso da una questione di disallineamento dei dati contabili. In ogni caso, il mancato pagamento della mensilità di dicembre e della tredicesima non è dipeso dalla mancanza di liquidità, considerato che i soldi erano in cassa regolarmente ma, proprio per una questione tecnica, perchè i fondi necessari risultavano bloccati.