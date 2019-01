SAN CATALDO. Nell’ambito del Distretto socio sanitario 11 di cui il Comune di San Cataldo è capofila, è stata indetta per il prossimo 5 febbraio la 1^ Conferenza dei Servizi – L- 328/2000 -. L’incontro si svolgerà presso la sala ”Paolo Borsellino” del palazzo comunale (nella foto). Nel corso della conferenza dei servizi si parlerà del piano di Zona ed in particolare dei temi legati a “Programmazione 2018/2019 e Riprogrammazione”. L’avviso, che è stato già pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune, prenderà il via alle ore 16. Sono invitati a partecipare gli Enti del privato sociale, le Associazioni, le Cooperative Sociali, i Sindacati, gli Enti Terzi, le Ipab, i Patronati, il Volontariato, gli Operatori Scolastici, le Parrocchie, nonché tutti i cittadini.