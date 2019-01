SAN CATALDO. Al via ufficialmente la macchina organizzativa della Settimana Santa Sancataldese, organizzata anche quest’anno dall’Associazione Culturale “Giuseppe Amico Medico”. L’Amministrazione comunale ha affidato alla suddetta Associazione per il biennio 2018-2019 la realizzazione di tutte le manifestazioni della Settimana Santa, e fatto carico alla stessa affidataria di coinvolgere la locale Pro Loco, le Associazioni culturali presenti nel territorio, quelle in possesso delle collezioni di Costumi storici e collezioni private e i cittadini amanti della tradizionale manifestazione. Rispetto alle edizioni passate, il cast degli artisti vede qualche novità, ma anche conferme per alcuni dei “volti storici” delle sacre rappresentazioni. Tutto, dunque, sarà realizzato in un ottica di collaborazione per una migliore riuscita della manifestazione tanto attesa e che rappresenta l’identità stessa della collettività sancataldese.