PALERMO – Un furgone bianco è stato inseguito dalla polizia mentre procedeva contromano in viale Regione Siciliana a Palermo. Diverse volanti hanno cercato di bloccare in mezzo che procedeva nei pressi del sottopassaggio di viale Leonardo da Vinci in direzione di Catania.

Tantissime le telefonate degli automobilisti arrivate in sala operativa per segnalare la presenza del furgone.

Pare che il mezzo sia stato rubato e il ladro ha cercato di fuggire percorrendo la carreggiata contromano.La corsa del ladro è finita contro un’auto e una volante della polizia. (di Ignazio Marchese, fonte blogsicilia.it)