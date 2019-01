PALERMO – Omicidio la notte scorsa a Partinico, in provincia di Palermo. Un uomo di 64 anni, Filippo Mazzurco, è stato ucciso a coltellate mentre dormiva. In queste ore la moglie dell’uomo viene interrogata dalla Polizia che indaga sull’episodio. I due coniugi, pur condividendo la stessa abitazione, da tempo erano separati e protagonisti di violente liti. Per molti anni la vittima ha lavorato in Svizzera prima di tornare in SICILIA.