Un 27enne di Riposto, in provincia di Catania, e un 18enne di origini romene ma residente a Giarre, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata.

Come scrive gazzettinonline.it, i due giovani ieri intorno alle 19 hanno fatto irruzione in un panificio a Riposto armati di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Sotto la minaccia delle armi hanno portato via la bilancia elettronica, probabilmente scambiata per la cassa, e sono fuggiti a bordo di uno scooter.