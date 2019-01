“E’ sotto gli occhi di tutti che un Cara come quello di Mineo, che ospita un numero di persone cosi’ rilevante, che non puo’ essere controllato, al quale accedono anche persone non autorizzate e consente di gestire i traffici illeciti, non puo’ che essere un errore enorme che si paga in termini di controllo della legalita’. Credo che l’esigenza di chiudere il Cara di Mineo cosi’ come funziona adesso, sia avvertita da tutte le forze politiche, e indubbiamente il ministro dell’Interno recepisce quella che e’ una necessita’ che tutti noi avvertiamo”. Cosi’ il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, durante la conferenza stampa sull’operazione che ha smantellato un’organizzazione di mafia nigeriana che aveva basenel Cara Mineo.

“Da operatore del diritto constato – ha aggiunto Zuccaro – ch, cosi’ come e’, il Cara di Mineo non funziona assolutamente, non svolge il compito per cui e’ stato concepito e anzi diventa snodo per i traffici di sostanze stupefacenti, luogo nel quale entrano ed escono criminali e nel quale si svolgono episodi di una violenza e crudelta’ impressionante”