CALTANISSETTA –Una sintetica e chiara comunicazione, allegata alle bollette in corso di emissione e che verranno recapitate nel volgere delle prossime settimane, per informare che anche Caltaqua a partire dal primo gennaio 2019 si adegua alla sostituzione della vecchia bolletta cartacea con la nuova fattura elettronica, così come previsto dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2018.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, per venire incontro ai possibili disagi che potrebbero sorgere – almeno in quella parte della propria utenza che non padroneggi a dovere le sia pur minime competenze informatiche – proseguirà (in attesa di ulteriori chiarimenti normativi) ancora per qualche periodo ad affiancare all’invio della fattura elettronica anche quello della tradizionale bolletta cartacea che, progressivamente, andrà scomparendo.

Il Gestore, pertanto, sta procedendo all’implementazione e adeguamento della propria banca-dati dell’utenza. A tal fine Caltaqua rinnova l’invito, a chi non l’avesse ancora fatto, a fornire l’indirizzo telematico sul quale recapitare la fattura (PEC o codice identificativo SDI). In ogni caso appare utile procedere alla pre-registrazione (anche attraverso il proprio intermediario abilitato) al Sistema di Interscambio (SDI) presso il sito dell’Agenzia delle Entrate o effettuare la registrazione presso Fisco online sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Infine viene rinnovato l’invito all’utenza a verificare i dati anagrafici, Codice fiscale/Partita IVA riportati in fattura per ottemperare agli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria e a fornire i dati catastali qualora non avesse ancora provveduto, ai sensi della Legge 311/2004.