Sicilia protagonista alla Conferenza Nazionale per la “Promozione,

protezione e sostegno dell’allattamento al seno”, promossa dalla

Direzione Generale per la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione e

dal Tavolo Ministeriale dell’Allattamento al seno.

Ieri, al Ministero della Salute, sono state cinque le Regioni italiane

– fra cui la Sicilia – ad intervenire sulle azioni condotte nei rispettivi territori. Nello specifico la dirigente del Servizio di Promozione della Salute, Daniela Segreto, accompagnata dal direttore generale del DASOE, Maria Letizia Di Liberti e dal componente del Tavolo ministeriale, Giuseppe Canzone,

ha presentato il nuovo programma regionale di promozione e sostegno

dell’allattamento al seno finalizzato al miglioramento degli standard

regionali che purtroppo ad oggi sono inferiori alla media nazionale.

Secondo gli esperti l’allattamento al seno salva la vita di 800mila

neonati l’anno, evitando altresì nei bambini l’insorgenza di malattie

respiratorie e gastrointestinali.

Nel corso del meeting, giunto alla seconda edizione, è stata anche

annunciata la Conferenza regionale “Promozione, protezione e sostegno

dell’allattamento al seno” che si terrà a Palermo in settembre. In

quella occasione verranno condivisi i primi risultati del programma di

sensibilizzazione condotto dall’Assessorato regionale alla Salute.