VILLALBA – Un presepe all’aperto è stato realizzato a Villaba, in Via Vittorio Veneto, per questo 2018, in prossimità dell’arrivo delle feste natalizie. A realizzarlo, con spirito di collaborazione ed amicizia, è stato il gruppo di volontari dell’Oratorio parrocchiale “Beato Piergiorgio Frassati, che si sono prodigati con entusiasmo e fantasia per il suo allestimento, mediante oggetti della civiltà contadina gentilmente messi a disposizione da persone che li avevano custoditi in casa. Va sottolineato che ha contribuito alla realizzazione del presepe la collaborazione degli impiegati comunali che hanno provveduto al montaggio della capanna e al trasporto dei vari oggetti da sistemare nel presepe che sarà acceso l’8 dicembre, subito dopo la processione dell’Immacolata, insieme, all’albero di Natale. A Villalba, aria di festa.