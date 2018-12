MUSSOMELI – Veglia di Natale e messa di Mezzanotte, in qualche chiesa anche anticipata, ha caratterizzato notte di Natale, in attesa del canto del “Gloria”. L’annuncio della Natività del Bambinello Gesù. Nella chiesa di San Francesco, diretta da Padre Luis Cesar de Oliveira, dopo la messa di mezzanotte, è stato organizzato un piccolo corteo processionale, a cui ha partecipato il sindaco Catania e qualcuno della sua giunta, che, partendo dalla chiesa di San Francesco, fra preghiere e canti Natalizi, il fraticello Padre Luis ha sorretto il Bambinello Gesù fino a raggiungere la capanna allestita all’interno del presepe sistemato in Piazza della Repubblica. Il religioso ha deposto il Bambinello all’interno della capanna ed ha impartito la sua benedizione finale ai presenti che avevano partecipato preliminarmente alla messa.