In Sicilia dal 2012 al 2016 i passeggeri del TPL nei comuni capoluogo di provincia sono passati da 59,14 a 56,03 milioni, con un calo pari al 5,3%. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat. Tra i comuni capoluogo di provincia spicca Siracusa, che ha fatto registrare un aumento del 103,7% dei passeggeri del TPL dal 2012 al 2016. Gli altri comuni capoluogo di provincia che hanno fatto registrare un aumento sono Ragusa (+41%), Messina (+22,9%) ed Enna (+0,9%). I comuni capoluogo di provincia che hanno fatto registrare invece dati in calo sono Catania (-10%), Caltanissetta (-11,1%), Palermo (-11,6%), Agrigento (-13%) e Trapani (-33,6%). Per calcolare i passeggeri del TPL sono stati presi in considerazione i seguenti mezzi di trasporto: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti per vie d’acqua, funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici.