CALTANISSETTA – “Dopo l’incontro con il Sindaco di Sommatino, Elisa Carbone, è ormai certo il sopralluogo dell’Anas e della protezione civile, per visionare la situazione. Sempre giovedì 6 dicembre, i medesimi Enti, effettueranno un sopralluogo nel tratto stradale Mussomeli – San Cataldo”. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, il quale con il costante monitoraggio sul territorio, dimostra la propria vicinanza per il bene dei cittadini.

“In attesa del Ponte – conclude il Parlamentare – che sarà collocato dal Genio Militare, si riuscirà inoltre ad aprire un percorso alternativo, il quale sarà da supporto per i pendolari costretti a fare giri chilometici per gli spostamenti. Ciò dimostra che la deputazione sul territorio può essere attivissima, anche se è opportuno che ci sia la collaborazione delle Amministrazioni locali.