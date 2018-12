Nell’ambito di mirati servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta d’intesa con le Autorità di P.S. e finalizzati a contrastare la diffusione e la commercializzazione illegale di materiale pirotecnico in occasione delle feste di fine anno, i militari della Stazione di Sommatino durante un controllo rinvenivano e sequestravano all’interno di un’abitazione nel centro abitato 25 kg circa di fuochi d’artificio detenuti senza le previste autorizzazioni.

Il materiale sequestrato era nella disponibilità di un ventiduenne rumeno residente a Sommatino, il quale conseguentemente veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.

I servizi preventivi proseguiranno nel corso delle prossime ore allo scopo anche di evitare che ignari cittadini acquistino fuochi illegali, che mettano a repentaglio la loro incolumità fisica e di chi gli è vicino. Per tale motivo si invitano gli acquirenti a rivolgersi esclusivamente ai rivenditori autorizzati in possesso dei requisiti di legge, diffidando da coloro che abusivamente e senza scrupoli pongo in vendita prodotti pericolosi.