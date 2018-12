“La Regione siciliana ha stanziato 323 milioni euro per il risanamento del territorio, 1,2 miliardi di euro per servizi, formazione e lavoro e per l’acquisto di acquisto di autobus. I dati sono stati resi noti dal Governatore siciliano Nello Musumeci durante la presentazione del report sul primo anno di governo. “Per agricoltura sono stati impegnati 200 milioni euro ed erogati 175 milioni euro – aggiunge Musumeci – per la pesca impegnati 143 milioni di euro, 145 milioni dal Polo finanziario alle imprese e 209 milioni di euro dalla regione a favore delle imprese”. Infine per le infrastrutture sono stati impegnati 1,208 milioni di euro.