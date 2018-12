PALERMO – Un assist al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per portare a compimento un programma con l’aiuto del M5s che serva a non far capitolare il governo in carica. Lo ha lanciato Giancarlo Cancelleri, leader del Moviemnto 5 Stelle in Sicilia, intervistato da La Sicilia. “Presidente, sbarazzati delle tue zavorre, liberati di vecchi scarponi e vecchie logiche, alleggerisciti del peso degli impresentabili e dei poltronari e incontriamoci. Ma non portare carte gia’ scritte – aggiunge Cancelleri – solo un foglio bianco e un paio di penne per scrivere assieme un mini-contratto di governo, chiamiamolo patto per la Sicilia, chiamiamolo decalogo, che serva a salvare il tuo governo. Ma soprattutto, e te lo dico da cittadino, cio’ a cui tengo di piu’: il futuro della nostra terra”.