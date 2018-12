PALERMO Gli studenti siciliani, per la prima volta, potranno concorrere per diventare “Assessore per un giorno”. È il progetto diramato alle scuole dall’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale e rivolto agli alunni iscritti al terzo anno della scuola media e al primo biennio degli istituti superiori. L’iniziativa, con il supporto organizzativo del Parlamento della legalità, mira a promuovere la conoscenza del patrimonio identitario e autonomistico della Sicilia, nonché a favorire la cultura della cittadinanza attiva e della legalità.

Si tratta di un progetto ideato e fortemente voluto dall’assessore Roberto Lagalla che nei prossimi mesi accoglierà in prima persona gli studenti vincitori. “Abbiamo deciso di dare ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi alle istituzioni per comprenderne il ruolo e viverne per un’intera giornata la quotidianità. Sarò infatti molto felice di riceverli, dialogare con loro e guidarli alla scoperta delle attività degli uffici regionali, sicuro che questo potrà contribuire ad alimentare il loro percorso di crescita formativa. Durante il mio primo anno nel ruolo di assessore, ho visitato tante scuole siciliane e ho incontrato numerosi studenti, percependo chiaramente in molti di loro la voglia di essere protagonisti e di partecipare attivamente alla vita pubblica della nostra Regione. Quindi, ritenendo di rispondere positivamente ad una loro aspirazione, reputo che una simile iniziativa possa essere accolta con favore”.

Gli studenti che vorranno candidarsi dovranno proporre, alla scuola di appartenenza, un progetto o un’idea innovativa sul tema dell’identità siciliana, sui valori della legalità o su un nuovo modello di cittadinanza attiva. Ciascun Istituto scolastico, a seguito di valutazione interna, potrà presentare un solo candidato ed una Commissione regionale provvederà ad individuare, in relazione al numero di proposte pervenute, uno o due vincitori per ogni provincia ed almeno uno fra gli alunni delle scuole delle Isole minori. I ragazzi selezionati potranno così condividere la quotidianità degli uffici assessoriali, comprenderne il ruolo, conoscere l’attività amministrativa, visitare Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana ed assistere ai lavori d’Aula dell’ARS. Le candidature dovranno essere inviate entro venerdì’ 1 febbraio 2019.