SAN CATALDO. Quest’anno, all’interno della Chiesa Madre c’è una particolarità non di poco conto. La natività del Signore allestita sull’altare maggiore della Chiesa Madre, riproduce fedelmente la facciata della Chiesa Madre. Come ha spiegato l’arciprete don Biagio Biancheri, tale riproduzione è stata posta in essere a motivo della preparazione al 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione) della Chiesa Madre che sarà celebrata il prossimo 9 maggio 2019.