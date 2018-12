SAN CATALDO. E’ in programma oggi, 31 dicembre, nella Chiesa Madre alle 17 la celebrazione della santa messa solenne e il canto del Te Deum di ringraziamento a conclusione dell’anno civile 2018. Domani, 1° gennaio 2019, invece, ricorre la 52^ Giornata mondiale della pace. In questa occasione nella Chiesa Madre alle 17,30 ci sarà la messa nel corso della quale sarà anche letto il messaggio di papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della Pace. Successivamente alle 19 è in programma la tradizionale processione di Gesù Bambino per le vie del centro storico della Città. Infine, in Piazza Madrice, avverrà la benedizione sulla Città all’inizio del nuovo anno civile 2019.