SAN CATALDO. Il prossimo 21 dicembre alle ore 19,45 presso la Chiesa Madre sarà eseguita in prima assoluta l’Oratorio “Il Natale del Rendentore”, opera per Soli, Coro, Orchestra ed organo, composta dal Maestro Angelo Pio Leonardi ed eseguita da circa 70 artisti (musicisti e cantanti provenienti dalle province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Palermo) seguiti personalmente dallo stesso compositore e diretti dal M° Angelo Licalsi (direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ” V. Bellini” di Caltanissetta). Si tratta di una composizione di grande espressione musicale con la quale il compositore Leonardi ha dato vita al racconto della nascita di Gesù per lodare con armonie sublimi il Signore, valorizzando ancor più la Musica, espressione di fede e traduzione dell’emozione dell’animo. Già l’autore è stato protagonista lo scorso anno per l’esecuzione de altri due Oratori “Le Parabole della Misericordia” e l’Emmaus”, riscuotendo grande successo ed apprezzamento per le due Opere composte.