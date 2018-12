I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta stanno procedendo all’esecuzione di 5 (cinque) ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone ritenute responsabili dell’omicidio di Salvatore FIANDACA, consumato in Riesi (CL), in data 13 Febbraio 2018.

Peraltro, Sono in corso ulteriori perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e stupefacenti che vedono impiegati circa 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “ Sicilia “ e del Nucleo Cinofili di Palermo.

L’esito dell’attività investigativa e dell’operazione di Polizia Giudiziaria, verrà illustrato alle ore 11.00 di oggi 5 Dicembre 2018, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Procuratore della Repubblica, dr. Amedeo BERTONE e del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Col. Baldassare DAIDONE, presso la sala stampa del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.