RESUTTANO – Ieri a Resuttano è stata festeggiata Santa Lucia, in quanto nel suo giorno liturgico del 13 dicembre, tutta la diocesi era convocata in cattedrale per partecipare alla liturgia eucaristica durante la quale c’è stata la consegna del decreto di venerabilità del vescovo nisseno il Servo di Dio Giovanni Iacono. Una festa, dunque, spostata e partecipata: La messa è stata celebrata dall’Arciprete P. Ignazio Carrubba, a cui hanno partecipato tutte le autorità, il sindaco, il presidente del Consiglio, il capitano della polizia municipale e il vice comandante dei carabinieri. E’ seguita la processione e, durante il percorso, c’è stata la VAMPA DI SANTA LUCIA come simbolo della luce della vista. Al termine della processione , che è stata accompagnata dalla banda musicale, è seguita la tradizionale sagra della cuccia. Da sottolineare che i portatori del simulacro della santa siciliana hanno voluto offrire gli “ucchiuzzi” di S. Lucia, pane impastato a forma di occhietti. Alla fine, i giochi d’artificio.