Nell’ ambito del Progetto Erasmus+ “Everyday Life and Cultures in Europe”, la delegazione dell’Istituto “A. Caponnetto” di Caltanissetta, costituita dal Dirigente M. Lomonaco e dai professori, A. Lattuca, G. Rap, S. Tornatore e P. Reas, ha partecipato dal 2 all’8 Dicembre al quarto Transnational Meeting che ha avuto luogo nella Città di Zgorzelec, in Polonia, ed ha accompagnato undici studenti, i quali hanno effettuato uno scambio a breve termine con studenti portoghesi e polacchi.

I ragazzi, hanno continuato il loro viaggio verso luoghi inediti della loro relazione con altri e con sé stessi, sviluppando le loro capacità di interagire e di superare i propri limiti. Ospitati in famiglia, e, lavorando in Team, hanno appreso aspetti culturali diversi, relativi alle festività natalizie ed hanno condiviso momenti, esperienze, emozioni, nella magica atmosfera della Polonia cosi come appare, nel mese di Dicembre, tra i mercati di Natale e una natura splendente.