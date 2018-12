MUSSOMERLI – Corteo processionale, subito dopo i Vespri, preceduto dall’Associazione “Amici di San Francesco, delle Autorità civili, religiose e militari in direzione della Via Palermo fino alle Case Popolari, dove è sistemata la stele della Madonnina. Ad accogliere il corteo, il suono delle sirene dei mezzi dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza della Misericordia. E’ stato consegnato il casco al Sindaco Catania per deporre l’omaggio floreale alla Madonnina. Al termine, la benedizione ai presenti da parte di Padre Luis Cesar De Oliveira. Non poteva mancare il suono della ninaredda eseguita dalla Banda musicale del maestro Giuseppe Noto.