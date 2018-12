MUSSOMELI – Non si sono persi d’animo gli alunni delle seconde classi dell’Istituto Comprensivo “P. Emiliani Giudici”, diretto da Alessandra Camerota, che accompagnati dai rispettivi insegnanti hanno fatto, per la loro presenza numerosa, , quasi, un’irruzione presso i locali delle Poste di Viale Peppe Sorce, qui a Mussomeli, per consegnare le letterine a Babbo Natale, avendo la scuola “P. Emiliani Giudici” aderito alla tradizionale iniziativa di Poste Italiane dedicata ai più piccoli: infatti, l’azienda raccoglierà tutte le letterine indirizzate al Babbo più famoso del mondo e invierà, a tutti coloro che avranno scritto l’indirizzo completo sulla busta, una risposta personalizzata. Da sottolineare che le insegnanti coinvolte in questa attività sono per il “Sac.Messina” Maria Alfonsa Genco, Patrizia Giovino, Michela Amorelli, Per il plesso “Padre Pino Puglisi” sono Carmelina Sanfilippo, Giuseppina Amico, Marinella Vigna. Per il plesso “San Giovanni Bosco” di Acquaviva sono Anna Maria Scibetta e Carmelina Schifanella. Così nella lettera, consegnata al personale delle Poste di Viale Peppe Sorce, che li hanno accolti con simpatia: “Abbiamo una sola piccola richiesta da fare ; vorremo che questo Natale porti il mondo tanta pace, che tutti i bambini abbiano una casa, da mangiare e trovino sotto l’albero un regalo. Noi non ti chiediamo niente di particolare , perché abbiamo il necessario, ma se nel tuo sacco rimane qualche cosa per noi saremo felici perchè ci hai pensato” . Nella sede dell’ufficio postale sono riecheggiate le poesie e i canti natalizi che i bambini hanno voluto cantare per augurare a tutti il buon Natale.



