MUSSOMELI – “La Fabbrica di Babbo Natale”, proprio così, l’iniziativa della scuola elementare Madonna di Fatima con appuntamenti a catena, questa settimana, nell’Istituto scolastico “Leonardo da vinci”, diretta dalla Prese Valeria Vella. Non nella palestra comunale, come avviene di consueto, ma direttamente nell’androne della scuola elementare dello stesso plesso, dove gli attori principali, gli alunni delle classi quinte, con tanto di cappellini di Babbo Natale, sono stati al centro dell’attenzione, sia per la presenza di numerosi genitori come anche quella del sindaco che ha partecipato all’inaugurazione ed apertura del mercatino, portando il saluto dell’amministrazione a tutti gli alunni del plesso ed il ringraziamento a tutto il personale della “Leonardo Da Vinci. Ha visitato, successivamente, i vari laboratori dove, nel corridoio, erano sistemati i bambini intenti ad eseguire i loro lavoretti. Assai compiaciuto si è complimentato con loro e con le insegnanti. Nella stanza attigua all’androne, comodamente seduto, in carne ed ossa, Babbo Natale che col suono della campanella ha richiamato a se quanti stavano visitando le due bancarelle, una riguardante i lavoretti fatti dai bambini e l’altra dove erano stati sistemati i dolci preparati dai genitori. Un momento gioioso e vivace, dunque, dove gli alunni delle quinte classi hanno dominato i lavoretti dei laboratori. Da sottolineare la presenza degli alunni della Leonardo ‘s Ensemble con la docente Assunta Catalano che ha diretto il gruppo nella esecuzione di alcuni brani natalizi. Insomma. un momento di festa, preludio che il Natale è vicino.