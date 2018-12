MUSSOMELI – Aria di festa e momenti di appuntamenti a Mussomeli nella giornata di oggi: a mezzogiorno, in Piazza Umberto, I° “Auguri sotto l’Albero”: Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, il Consilio Comunale, La Pro Loco e tutte le Associazioni e le Confraternite di Mussomeli incontrano la cittadinanza per un aperitivo e per scambiarsi gli auguri di buone feste con la partecipazione del coro dei bambini dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo” diretto dal M° Peppe Noto. Dalle ore 16,30 alle 19,30 in Piazza della Repubblica, Babbo Natale incontra i bambini nella sua casa, consegne delle letterine, foto con slitta e cavallino, alle ore 20,30 – Palestra Comunale: Recital “Canto di Natale” di Charles Dickens a cura dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo.