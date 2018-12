MUSOMELI – Nella Piazza Umberto con un sole invernale, accarezzato da un pungente freschetto la gente ha partecipato al “Brindisi sotto l’Albero”, promosso dall’Amministrazione e Consiglio Comunale e dalle associazioni locali per porgere a tutti quanti gli auguri di un sereno Natale. A coordinare il tutto L’assessore Seby Lo Conte, che avvalendosi della collaborazione della Pro Loco e di altri volontari ha dato il via al “Brindisi sotto l’Albero” , allietato dal coro dei piccini dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo”, diretto dal Maestro Giuseppe Noto. Bambini applauditi, dunque, e assai felici i genitori presenti. Si sono alternati per gli auguri i rappresentanti delle associazioni presenti e, per ultimo, gli auguri natalizi del primo cittadino Catania che ha anche fatto ed illustrato alla cittadinanza l’ excursus sull’andamento dell’anno 2018 nei diversi settori della vita del paese. Alla fine, spumante e fette di panettoni per tutti i presenti.