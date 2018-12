CALTANISSETTA – “Caltaqua non è solo l’ente che gestisce l’acqua in provincia di Caltanissetta, è anche un Ente che ha disposto il licenziamento di suoi lavoratori.

L’allarme lanciato dalle sigle sindacali di categoria mi preoccupa non poco. Il diritto al lavoro va sempre e comunque salvaguardato. È per tale motivo che ho chiesto un incontro urgentissimo con l’Amministratore delegato di Caltaqua.

Così il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, in merito ai licenziamenti disposti dalla società spagnola che gestisce il flusso idrico nella provincia nissena, giustificati da una ipotesi di ristrutturazione interna.

“Sono convinto – conclude Mancuso – che si possa trovare una soluzione affinché tale atto non sia il primo di una lunga serie, bensì in linea con quelle che sono le esigenze delle nostre comunità ovvero: creare lavoro piuttosto che perderlo”.