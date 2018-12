Missione ad Albenga, nei giorni scorsi, del sindaco di Villalba Alessandro Plumeri e del Vicesindaco di Vallelunga Pratameno Rosolino Ricotta, in occasione della festa di Santa Lucia, che tradizionalmente si festeggia in anticipo ed esattamente la domenica precedente, allorquando il 13 cade in un giorno feriale. Quella di Santa Lucia è una festa molto importante per Albenga essendo presente nella cittadina una nutrita comunità di origine siciliana perfettamente integrata nel tessuto sociale, economico e politico. Infatti, da tempo, hanno trovato la loro sistemazione diverse famiglie provenienti da Villalba, Mussomeli, Vallelunga, Resuttano e Santa Caterina che annualmente incontrano, alternativamente, i sindaci del paese di origine. Intanto, nei giorni scorsi, una serie di attività, hanno caratterizzato le giornate del 7, 8 e 9 dicembre scorso, in occasione, appunto, della tradizionale Festa di Santa Lucia. Ad organizzare la festa si è fatta carico l’Associazione culturale “Festa di Santa Lucia”, di cui è presidente onorario Nino Messina, di origini villalbesi, ed attuale presidente Silvio Cangelosi, che in collaborazione con il Comune di Albenga, hanno portato avanti una festa, ormai consolidata, e che ha visto la partecipazione di comuni siciliani come Villalba col sindaco Alessandro Plumeri ed il Vice Sindaco di Vallelunga Pratameno Rosolino Ricotta; per loro è stata l’occasione di scambio culturale ed anche momenti di incontri istituzionali. Il ricco ed articolato programma, iniziato lo scorso 7 dicembre, ha registrato un’esposizione di antiche fotografie siciliane presso il chiostro “E. Siccardi”. Nel pomeriggio di sabato, 8 dicembre, nella Piazzetta 20 Novembre sono stati aperti gli stands per la degustazione della “cuccia”, lenticchie dolci, vini e prodotti agro-alimentari siciliani, che tradizionalmente si consumano in occasione della festa di Santa Lucia e per le feste natalizie. La degustazione è stata allietata con canzoni dialettali della Sicilia popolare. In serata, appuntamento musicali con un concerto di musiche del 700, duo di violini e clavicembalo. La domenica 9 dicembre ha registrato, nella mattinata, la presenza della Banda “Nostra Signora di Pontelungo” in giro per le vie della città, e nel pomeriggio, anticipando l’orario temendo il peggioramento del tempo, hanno accompagnato in processione il simulacro di Santa Lucia, a cui hanno partecipato le Autorità locali col sindaco Giorgio Cangiano, altri sindaci dell’entroterra savonese e quelli siciliani coi sindaco di Villalba e Vallelunga Pratameno.