CALTANISSETTA – Si terrà Sabato 15 Dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, il primo open day dell’IIS “A. Volta”. L’iniziativa, rivolta agli studenti della Scuola Media che sono impegnati nella scelta dell’istituto superiore e alle loro famiglie, sarà articolata in due momenti. In una prima fase, alunni e genitori saranno accolti nell’Aula Magna dell’Istituto dal Dirigente Scolastico, Prof. Vito Parisi, che, coadiuvato dai docenti, presenterà i diversi percorsi di studio che costituiscono l’offerta formativa dell’IIS “A. Volta”: Liceo Scientifico (che propone tre articolazioni: Liceo Scientifico tradizionale, Liceo Scientifico tradizionale con approfondimento informatico-biotecnologico, Liceo Scientifico tradizionale con approfondimento anglo-cinese), Liceo Scientifico Sportivo e Tecnico dei Trasporti Aeronautico. Grande spazio sarà dato anche alla presentazione del percorso di orientamento-potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”, la nuova importante opportunità (unica nella provincia nissena) offerta da quest’anno agli studenti del Liceo Scientifico “Volta”. In una seconda fase, gli alunni ospiti e i loro genitori potranno visitare gli spazi, prendere visione delle attrezzature scientifiche, informatiche e sportive presenti, assistere a esperimenti, dimostrazioni, attività laboratoriali, confrontarsi con gli alunni che già frequentano il Liceo e il Tecnico. Gli altri open days si svolgeranno a Gennaio nei giorni sabato 12, sabato 19 e sabato 26, sempre dalle 16 alle 19.

La scuola, inoltre, rimarrà aperta per informazioni sull’offerta formativa e per l’assistenza nelle iscrizioni, dalle 15,30 alle 18,00, nel mese di Dicembre tutti i Mercoledì e dal 9 al 30 Gennaio tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì.