CALTANISSETTA – Nell’ambito delle attività di “Educazione alla salute”, tutti gli alunni delle classi QUINTE dell’IISS “L. Russo”, presieduto da Maria Rita Basta, Martedì 11 Dicembre hanno incontrato nell’Aula magna ‘Hannah Arendt’ alcuni volontari della FIDAS di Caltanissetta al fine di sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue.

Durante l’incontro è stato illustrato ai ragazzi “perché sia importante donare, a chi donando si salva la vita , quali sono le condizioni per potere donare e quali invece i casi in cui non si può donare .”

E’ stato sottolineato come donare non sia assolutamente rischioso, anzi sono tanti i benefici sia fisici, perché il sangue si rigenera e lo stato di salute del donatore è sempre sottoposto al controllo medico con esami gratuiti periodici, ma anche morali e sociali, perché si offre a coloro che ne hanno bisogno l’opportunità di vivere una vita normale.

Al termine dell’incontro un buon numero di studenti ha manifestato l’intenzione di diventare donatore, pertanto si pensa di dare seguito all’attività accompagnando gli studenti presso la sede della FIDAS al fine di poter effettuare i prelievi ed i controlli opportuni e potere quindi potenziare il numero dei donatori che rappresentano la principale garanzia per coprire il fabbisogno ematico a Caltanissetta.