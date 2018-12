Arriva, per la prima volta a Caltanissetta, Startup Weekend Food Edition.

L’iniziativa, promossa da Google For Entrepreuners e da Techstars, si svolgerà dal 14 al 16

dicembre e sarà aperta a chiunque voglia mettere in gioco le proprie capacità e competenze imprenditoriali.

Conferenze, workshop, attività di networking, team building e vari momenti di sano divertimento.

L’unico requisito richiesto è il desiderio di concretizzare la propria idea di business, trasformando il proprio sogno in realtà.

L’evento ha come obiettivo quello di promuovere le startup locali e incoraggiare nuovi investimenti sul nostro territorio, discutendo di riforme e iniziative innovative.

Alla base di tutto c’è la condivisione e lo scambio di conoscenze ed esperienze, in un clima di confronto sano e costruttivo. Una vera e propria competizione per i partecipanti che durante i 3 giorni avranno la possibilità di presentare progetti innovativi, trasformando idee fuori dal comune in opportunità di valore.

Grazie alla formazione erogata da speaker di caratura nazionale ed al lavoro in team sostenuto da mentor di grande esperienza, i 60 talenti coinvolti affronteranno problematiche relative alla valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari del centro Sicilia, all’importanza di una sana e buona alimentazione e all’impatto ambientale generato dalla filiera dell’agroalimentare.

Il Team organizzativo è composto da professionisti e imprenditori siciliani che, a diverso titolo, operano da anni nei settori dell’imprenditoria giovanile, nell’ecosistema delle startup e dell’innovazione, impegnati nel costruire e far crescere una rete regionale per la promozione della cultura d’impresa.

Si prevedono, dunque, 54 ore all’insegna dell’innovazione, al termine delle quali la giuria premierà il progetto di business più creativo.

Un appuntamento imperdibile per chi ha idee, entusiasmo e voglia di accrescere il proprio know-how.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta (Main Partner), AlterErgo Factory (Media Partner) ed è supportato da sponsor locali che credono e promuovono la cultura d’impresa come la CDS S.p.a. che gestisce le insegne Carrefour Sicilia – Centesimo, Banca del Nisseno, Tenute Lombardo, la rete Strada a’ Foglia, Caffè Vancheri, Ristorante 900.

A Completare la squadra organizzativa realtà locali e regionali che con il loro contributo sostengono l’iniziativa, tra cui: Ass. Creative Spaces, Hi Farm – Ass. Digital Mindset, Ass.

Centro Studi Mente Corpo, Startup Messina, Make Hub Licata, ATLAS, Progetto ENISIE.

Il format dell’evento nasce nel 2007 dall’idea di Andrew Hyde, un ex dipendente Techstars: 11 anni di formazione, ispirazione, networking e contaminazione.

Estesosi rapidamente alle città di tutto il mondo, ha riscosso uno straordinario successo in pochissimo tempo e i numeri parlano chiaro: oggi Startup Weekend ha raggiunto più di 150 Paesi e ha visto nascere 23 mila team.

Con la sua formula “dall’idea all’impresa in un solo weekend”, rappresenta un’opportunità unica per chiunque voglia mettersi alla prova e dar vita a nuove startup.

I biglietti sono acquistabili online. Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina

Startup Weekend Caltanissetta su Facebook, Instagram e Twitter.