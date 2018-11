Si è tenuta venerdì a Palermo la conferenza stampa di chiusura delle Vie dei Tesori, in cui sono stati diffusi i numeri ed è stato fatto un bilancio della manifestazione inserita dalla Regione siciliana tra quelle da promuovere negli appuntamenti turistici in giro per il mondo.

“Dal confronto con le città siciliane, Caltanissetta emerge per numeri e interesse suscitato anche a confronto con le realtà che vantano tradizioni culturali ed un patrimonio monumentale più importante della nostra”. Ad affermarlo è il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, che ha confermato la partecipazione del Comune all’iniziativa anche per l’anno prossimo. “Continua il percorso di valorizzazione della reputazione turistica di Caltanissetta che grazie alle Vie dei tesori vanta un rapporto di collaborazione con altre realtà tra cui Palermo capitale della cultura. Una manifestazione che fa crescere la consapevolezza dei cittadini sulla storia e la bellezza di luoghi più o meno conosciuti della città”.

Alla conferenza stampa tenuta dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, hanno partecipato tra gli altri l’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo, la presidente delle Vie dei Tesori, Laura Anello, l’assessore alla Creatività e cultura del Comune di Caltanissetta, Pasquale Tornatore.

Per numero di presenze Caltanissetta ha superato Siracusa, Agrigento, Modica e Scicli. Caltanissetta ha infatti registrato 7241 presenze nei tre week end di settembre in cui si è svolta la manifestazione presso 15 siti culturali. L’organizzazione è stata affidata all’associazione Creative Spaces presieduta dall’architetto Eros Di Prima, con la fondamentale collaborazione di volontari e studenti dell’alternanza scuola-lavoro.

*Dati conclusivi “le vie dei tesori in Sicilia: Palermo 265.000, Catania 16.150, TRAPANI 15.627, MESSINA 14.365, Ragusa 10.594 (visitatori che, sommati ai 6.195 di Scicli e ai 4.676 di Modica, portano il Val di Noto a superare le 21 mila presenze in 48 luoghi aperti). CALTANISSETTA 7.241, SIRACUSA 7.068, AGRIGENTO 5.000.

Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, il Festival ha ricevuto le medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, oltre che la medaglia del Senato della Repubblica e il patrocinio della Camera dei deputati. Un festival costruito da un gruppo di giornalisti in collaborazione con centinaia di partner pubblici e privati, che viaggia su un portale web che ha ricevuto 700 mila visitatori unici per circa 5 milioni di pagine viste. Numeri e interesse – è stato sottolineato dagli organizzatori – che hanno spinto tanti palermitani a visitare altre città, soprattutto Caltanissetta e Trapani.