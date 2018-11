UniCredit ha fornito un contributo economico a Fasted Sicilia Onlus per l’acquisto di undici elettrocardiografi. La donazione della banca sara’ illustrata il 17 novembre in occasione del corso di aggiornamento per dirigenti di associazioni e pazienti iscritti a Fasted Sicilia Onlus e United Onlus, in programma al Cefpas di CALTANISSETTA con inizio alle ore 9. Fasted Sicilia Onlus (Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia, Emoglobinopatie e Drepanocitosi – Sicilia Onlus) annovera undici sezioni comunali in Sicilia. Gli elettrocardiografi acquistati con il contributo di UniCredit sono stati gia’ dislocati nei diversi ambulatori di cardiologia presenti nelle province di Agrigento, CALTANISSETTA, Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa, operanti all’interno delle strutture delle associazioni, per le visite a circa 2000 pazienti.