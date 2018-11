Ma cosa spinge una coppia a rivolgersi a uno specialista? Tre su cinque hanno scelto l’aiuto dell’esperto per la risoluzione dei conflitti. A seguire, troviamo coloro che si sono rivolti a un professionista per migliorare il dialogo e, in terza posizione, le coppie alle prese con problemi di intimità. E se la maggior parte è pronta a un confronto a tre con uno specialista, più di una persona su cinque sceglie di seguire il percorso di consulenza senza il proprio partner. Ma quanto si spende in media per una seduta di terapia di coppia? Il costo medio nazionale per ciascun incontro è di 60 euro, ma i prezzi variano da città a città e a seconda del percorso scelto. Le città più economiche sono Caltanissetta, Brindisi e Lecce, dove per una seduta si spendono tra i 35 e i 38 euro. I consulenti più onerosi sono, invece, quelli di Perugia e Milano: oltre 90 euro per un confronto da un’ora. Ma se c’è chi ancora cerca di salvare il rapporto, molte altre coppie sembrano essere proprio arrivate al capolinea. Secondo l’indagine di ProntoPro, tra tutti coloro che si sono rivolti a un avvocato a partire da gennaio 2018, oltre 3 richieste su 10 sono indirizzate proprio a un matrimonialista. Le città in vetta alla classifica sono risultate Roma, Milano, Torino, Napoli e, a pari merito, Brescia e Palermo. Che sia dunque all’altare, in studio o in tribunale, come recita il titolo di una nota commedia italiana, ”L’amore è eterno finché dura”.