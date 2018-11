Incidente mortale nel nisseno. Nello scontro tra due auto e un furgone, due persone hanno perso la vita e quattro sono rimaste ferite.

Sono un ragazzo di 16 anni, Angelo Scalzo, di Gela, e un uomo di 51 anni, di Riesi, Giuseppe Danese, le vittime dell’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 626 Caltanissetta-Gela, nei pressi dello svincolo per Butera. L’auto sulla quale viaggiava il 16enne, una Peugeot 208, a bordo della quale c’erano altre tre persone, si e’ scontrata, per cause ancora da accertare, con una Lancia Y condotta da Giuseppe Danese. Subito dopo lo scontro, sul luogo dell’incidente e’ sopraggiunto un furgone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Caltanissetta e il 118. I vigili del fuoco, hanno impiegato diverse ore prima di riuscire ad estrarre le vittime dalle lamiere delle due auto. Pare che Angelo Scalzo, stesse tornando da Caltanissetta dove aveva sostenuto un esame per conseguire il patentino. (Foto di repertorio)