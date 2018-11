RAGUSA – Puo’ diventare una ‘condanna’ essere un sopravvissuto? “I morti sono giustamente ricordati, ma dei vivi non sanno cosa farsene”, e’ la risposta di Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia del giudice Giovanni Falcone, scampato alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale persero la vita il giudice, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Giuseppe Costanza viaggiava a bordo della Fiat Croma bianca, in quel momento guidata da Falcone, e si salvo’, ma questa fu, secondo lui, quasi una colpa. Una testimonianza raccolta da Riccardo Tessarini nel libro edito da Minerva, “Stato di abbandono – Il racconto di Giuseppe Costanza: uomo di fiducia di Giovanni Falcone”, i cui proventi saranno dati in beneficenza, e al centro di un incontro voluto dalla libreria “La Talpa” di Modica.

Finalista del “Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella” che verra’ assegnato il 24 novembre a Palermo, l’opera ricostruisce i momenti di vita vissuta accanto a Giovanni Falcone affrontando la paura a viso aperto e del dramma personale sofferto dopo l’attentato in quanto dipendente civile del ministero della Giustizia: da “uomo scomodo”, Costanza non solo non si e’ visto riconoscere il ruolo di servitore dello Stato impegnato sul fronte della lotta per la legalita’ a rischio della propria vita, ma spiega di avere a lungo dovuto subire anche l’indifferenza e le umiliazioni della burocrazia, delle istituzioni e dei media. “Dopo anni di lettere, proteste, piccole vittorie e ancora altre umiliazioni, nel 2004 sono stato dispensato dal servizio”, ha raccontato Costanza, “pensavo di potere dare ancora tanto alle istituzioni, un contributo importante nell’organizzazione di un servizio delicato come quello dell’autoparco del tribunale di Palermo, impegnato a stretto contatto con i servizi di scorta, ma evidentemente mi sbagliavo. Mi hanno rottamato mettendomi a fare fotocopie e facendo in modo che non potessi fare domande del tipo perche’ il notebook su cui Falcone annotava tutto, lasciato sulla sua scrivania al Palazzo di giustizia, fu trovato vuoto”. Giuseppe Costanza va in giro per le scuole di tutta Italia per parlare del ‘suo’ giudice e della sua vita: “Non dobbiamo mai dimenticare”, e’ il monito.