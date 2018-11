CALTANISSETTA – “La situazione finanziaria della Cmc e’ preoccupante, se i lavori del raddoppio della statale 640 Agrigento-Caltanissetta non si concluderanno a breve dovremo intervenire con decisione“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, intervenendo in Prefettura dopo un incontro con i sindaci della provincia di Agrigento. “L’Anas deve sapere – aggiunge al termine della sua prima giornata siciliana – che avra’ il fiato sul collo dello Stato, se c’e’ un dossier deve essere portato avanti”. E ancora: le strade provinciali siciliane “sono messe malissimo, non ci sono paragoni con il resto d’Italia. Anche sulla manutenzione stiamo valutando una gestione straordinaria centralizzata. Il caso Sicilia e’ del tutto particolare nel senso negativo del termine“. Toninelli conclude: “Se ho parlato di porti? Ai sindaci ho detto che presto arrivera’ una nuova autorita’ di sistema portuale. Ritornero’ presto, la mia presenza qua e’ la testimonianza di una rinnovata attenzione dello Stato sulla Sicilia“.

Toninelli ha incontrato anche il sindaco di Caltanissetta. Giovanni Ruvolo ha sottolineato: “Ho consegnato al ministro Toninelli la relazione tecnica dei nostri uffici, dei comitati di quartiere e la lettera aperta degli imprenditori fornitori che ho incontrato oggi, alcuni dei quali rischiano il default. Ho chiesto al ministro di prestare molta attenzione al territorio del centro Sicilia. Mi ha comunicato che anche se non sarà fisicamente presente all’incontro con Anas a Roma di mercoledì prossimo, seguirà da vicino la vicenda”.