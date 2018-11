SCIACCA – Continua il maltempo in Sicilia. Strade invase dall’acqua soprattutto nell’agrigentino, a Sciacca e a Ribera. Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” e’ provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto all’altezza del km 116,900 a Sciacca. La chiusura a causa dell’allagamento del piano viabile dovuto all’esondazione del torrente Cansalamone. Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha invitato i suoi concittadini a non uscire da casa e ha disposto anche la chiusura dell’istituto “Don Michele Arena”, plesso Ipsia Miraglia di Sciacca. Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo “arancione” fino alle ore 24 di oggi in quanto continuano le precipitazioni anche a carattere temporalesco e venti forti di burrasca. Il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha firmato l’ordinanza che prevede, tra l’altro, l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne e sottopassi.