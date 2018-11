AGRIGENTO- Ci sarebbe il tentativo molesto della vittima di riallacciare una relazione con l’ex moglie, con la quale formalmente non si era ancora separato, dietro l’omicidio di Ignazio Scopelliti, 45 anni, freddato questa mattina con almeno due colpi di pistola in pieno centro a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Il suocero e il cognato sono stati condotti sono in caserma e il pubblico ministero, Emiliana Busto, sta valutando la loro posizione. I due uomini, ieri sera, avevano denunciato Scopelliti, per l’ennesima volta, accusandolo di molestie e violenze nei confronti della moglie che voleva accelerare le pratiche per la separazione. Una situazione alla quale non si sarebbe mai rassegnato. L’ipotesi investigativa privilegiata in questa fase e’ che il suocero e il cognato, questa mattina, abbiano deciso di porre fine nel peggiore dei modi, probabilmente al culmine di un litigio, al contrasto familiare.