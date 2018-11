GELA – Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, si e’ recato in visita istituzionale al Comune di Gela, in provincia di CALTANISSETTA. Ad accogliere il governatore e’ stato il commissario straordinario dell’Ente, Rosario Arena.

“Non e’ piu’ tempo di fuochi d’artificio ma di lavorare nel dovere del silenzio. Un anno fa ho trovato una Regione che non c’e’. Era solo e lo e’ ancora in parte un foglio di carta. Ci vorranno 5-6 anni per farla ripartire, 15-20 anni per renderla competitiva con il resto delle altre Regioni“. Il governatore ha poi aggiunto: “Non devo candidarmi piu’ a nulla. Spero di consegnare nelle mani di chi verra’ dopo di me una Regione efficiente. Eravamo abituati a mettere la vernice sopra la ruggine. Ed invece dobbiamo prima passare la carta vetrata, lo stucco e solo alla fine la vernice. I problemi non si nascondono“