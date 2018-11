SANTA CATERINA VILLARMOSA -Il caterinese Michele Tramontana è stato nominato, in data 30 ottobre 2018, Delegato Straordinario del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio per la Regione Autonoma Sicilia, con i compiti di sviluppare e diffondere le finalità dello Stato di San Giorgio, che sono quelle di promuovere il turismo in Antartide, di favorire lo studio del diritto internazionale, del diritto umanitario ed il rispetto dei diritti delle persone. Il Sovrano Stato Antartico di San Giorgio si richiama ai principi dell’Ordine (Collegio) dei Cavalieri di San Giorgio istituito in Roma, con Bolla di Papa Paolo III (Alessandro Farnese 1468-1549), in data 26 agosto 1546, per accrescere la lode a Dio, per difendere gli ammalati ed i bisognosi, senza distinzione di religione, di razza e di età. La sentenza di primo grado, iscritta al n. 2/2013 del Registro Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Modica (Ragusa), in data 31 gennaio 2013, dal Tribunale Civile Internazionale – Organo Permanente di detta Corte Arbitrale, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria, ex art. 824 bis c.p.c., resa esecutiva, in data 5 marzo 2014, nel territorio della Repubblica Italiana con decreto, n. r.g. 915/2014, del Presidente della XII Sezione del Tribunale Ordinario di Napoli, ha accertato e dichiarato, tra l’altro, che il Sovrano Stato Antartico di San Giorgio è un soggetto di diritto internazionale indipendente, con la qualifica di Stato, entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 135° Ovest e la longitudine 141° Ovest, e con il diritto di essere menzionato nelle carte geografiche ufficiali. Il sito web del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio è il seguente:www.stgeorgestate.gs“