Si è materializzata nel recupero il KO per il quintetto femminile della NissaFive, sconfitto all’esordio dal Peruzzo per 8-7: decisiva una punizione contestata dalle nissene.

Al villaggio Peruzzo di San Leone le ragazze del tecnico Salvo Pastorello, coadiuvato dal suo vice Marco D’arma, al primo impegno stagionale nel girone A del campionato regionale UISP stagione 2018/2019, hanno dovuto arrendersi alla Peruzzo Futsal, compagine di buon livello, vincitrice della coppa di categoria della scorsa stagione.

La partita è stata un susseguirsi di emozioni, giocata sul filo dell’equilibrio e decisa, nel finale, dalla punizione per le padroni di casa.

Per la compagine nissena, prova maiuscola per la talentuosa Flavia Lombardo, autrice di 5 gol, e di Angela Cocita a segno per ben due volte.

“Il risultato vede uscire le ragazze sconfitte dal campo, ma con il lavoro durante la settimana,il livello di base comunque già buono, aumenterà di giornata in giornata”, ha commentato Salvo Pastorello.

“Ho visto una squadra che ha giocato alla pari con una delle pretendenti alla vittoria finale.

Con il lavoro e l’impegno possiamo dire anche la nostra”, questa invece l’analisi di Marco D’Arma.

Domenica 11 novembre inizia la Champions League, e per la compagine nissena sarà ancora trasferta a Troina.