Domenica 2 dicembre e’ in programma sui binari siciliani il Treno dei dolci e dei formaggi del Val di Mazara. Composto da locomotiva elettrica storica 646 e vetture d’epoca, partira’ dalla stazione di Palermo Centrale alle 9.00 ed effettuera’ fermate intermedie a Bagheria (9.15), Altavilla (9.25), Termini Imerese (9.40), Vallelunga (10.41), CALTANISSETTA Xirbi (11.20), per arrivare a CALTANISSETTA Centrale alle 11.30. I viaggiatori, si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato, saranno coinvolti nei laboratori del gusto allestiti in prossimita’ delle stazioni e in visite guidate nel centro storico del capoluogo nisseno. Il treno di ritorno partira’ da CALTANISSETTA Centrale alle 17.20 con arrivo a Palermo previsto per le 19.50. I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sara’ possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilita’ dei posti a sedere.

Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o consultando la fanpage ufficiale della Fondazione FS su Facebook. Si avvia a conclusione la stagione dei Treni storici del gusto organizzati dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo