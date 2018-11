CALTANISSETTA – Si e’ aperto oggi a Caltanissetta il processo in abbreviato che vede tra i principali imputati l’ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante, nell’ambito dell’inchiesta “Double face” contro un sistema di talpe e interessi. La Regione siciliana e’ stata ammessa quale parte civile, ma solo per l’associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo al sistema informatico. Lo ha deciso il Gup Graziella Luparello, accogliendo la richiesta presentata dall’Avvocatura dello Stato. La Regione, gia’ durante la fase dell’udienza preliminare aveva chiesto di costituirsi parte civile ma la richiesta era stata rigettata. Sono giudicati con il rito abbreviato, oltre all’imprenditore, l’ex comandante della Guardia di finanza di Caltanissetta, Gianfranco Ardizzone, Andrea Grassi, appartenente allo Sco, Marco De Angelis funzionario della questura di Palermo, Alessandro Ferrara, ex dirigente regionale dell’assessorato alle Attivita’ produttiv,e e Diego Di Simone responsabile della security di Confindustria, secondo l’accusa tasselli del ‘Sistema Montante’. Tutti gli imputati (tranne Montante) hanno chiesto l’abbreviato condizionato