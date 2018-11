CALTANISSETTA – La promozione della cultura della salute e degli stili di vita salutari sono i comuni denominatori del Salus Festival, la manifestazione giunta alla quarta edizione, promossa dall’assessorato regionale della Salute e dal Cefpas, che dal 21 al 25 novembre fa tappa a Caltanissetta.

“In visita al Salus festival accompagnato dal Presidente della Commissione Sanità del comune di Caltanissetta, Rita Daniele e dalla componente Giada Ambra. Presenti la Direttrice Sanitaria, Marcella Santino e il Coordinatore Attilio Ristagno. Un plauso alle associazioni presenti, al personale sanitario che ancora una volta hanno dato vita ad una iniziativa volta alla prevenzione e alla conoscenza della cultura della Salute”. Con queste parole il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, il deputato regionale on.Michele Mancuso, mostra il proprio apprezzamento per la Kermesse che punta alla valorizzazione della salute in tutte le sue sfaccettature.